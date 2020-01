Cloud, Squall e Gidane appaiono in un capitolo di My Hero Academia Vigilantes

La serie di My Hero Academia non è nuova a particolari riferimenti facenti parte della cultura pop, come abbiamo visto nel capitolo 256 in cui vengono riportare alcune battute simili a quelle della saga di Terminator, e nell'ultimo capitolo di My Hero Academia Vigilantes hanno fatto la loro apparizione personaggi molto amati dai videogiocatori.

Sin dal primo capitolo di Vigilantes abbiamo visto molti personaggi ricreati seguendo però degli stili che facevano pensare ad altri franchise, come X-Men o addirittura al Trenino Thomas, tuttavia nelle ultime pagine del manga abbiamo potuto vedere tre protagonisti della celebre serie di videogiochi Final Fantasy.

Nel capitolo 69 la giovane Pop Step, nome d'arte di Kazuho Haneyama, sembra avere qualche problema quando decide di cantare in strada, dato che si presentano tre ragazzi dall'aria rude e sospetta, che vogliono palesemente attaccare briga. L'aspetto che rende tutta questa situazione divertente, e in qualche modo memorabile, è che i tre ragazzi sono presentati con i design dei protagonisti di Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX, quindi rispettivamente Cloud Strife, Squall Leonheart e Gidane Tribal.

Come potete vedere nell'immagine in fondo alla pagina i look e le pettinature sono esattamente quelle dei protagonisti dei giochi sviluppati dall'allora Square, e va anche notato il simpatico ciondolo portato dal sosia di Cloud, una riproduzione della Spada Potens, uno dei simboli di Final Fantasy VII.

Non sembra che i tre ragazzi faranno ritorno nella serie, considerato anche che ormai ci troviamo alle battute finali di My Hero Academia: Vigilantes, si tratta quindi di un simpatico omaggio ad una delle serie di videogiochi che ha rivoluzionato il genere GDR, soprattutto tramite i tre capitoli citati.