Coach e Naruto insieme per una nuova linea di prodotti alla moda

Lo sappiamo tutti, l'enorme franchise di Naruto non ha mai perso il suo smalto. Tra opere cartacee, anime e gadget, i fan del brand hanno sempre avuto di che gioire, e proprio nel corso di queste ultime ore sono giunte nuove informazioni su un'interessante partnership che farà la gioia di molti.

A quanto pare, infatti, la linea Coach - in collaborazione con Michael B. Jordan - ha ufficialmente confermato la concretizzazione di un'accordo con Naruto per la pubblicazione di una linea di prodotti alla moda che riprende personaggi, palette cromatica e l'immaginario della serie. La società ha mostrato i suoi nuovi prodotti tramite un tweet - visionabile a fondo news - mettendo in mostra vari articoli piuttosto costosi ma sicuramente capaci di catturare l'atmosfera di Konoha e degli abitanti che vivono al suo interno.

Tra i prodotti disponibili figurano inoltre una t-shirt con l'originale trio di Konoha - Jiraiya, Orochimaru e Tsunade - una borsa in pelle dedicata a Uchiha, giacche e persino un paio di sneaker. Se siete interessati a qualche articolo, però, fareste bene a sbrigarvi visto che i preordini sono già alle stelle. Indubbiamente, l'ottimo risultato riscosso dalla linea di prodotti è in parte riconducibile a Michael B. Jordan, il quale ha da sempre mostrato un certo amore per gli anime. L'attore aveva infatti recentemente parlato del suo desiderio di dar forma a una linea d'abbigliamento a tema Naruto.

Originariamente creato da Masashi Kishimoto per il Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1999, Naruto - di cui è disponibile la nostra recensione sulle pagine di Everyeye - segue le vicende di un giovane ninja desideroso di diventare il capo del suo villaggio ma ritrovatosi legato a un pericoloso demone sigillato dentro di sé. La serie ha visto l'uscita di oltre 700 capitoli ed è stata successivamente adattata in una serie anime realizzata in collaborazione tra lo Studio Pierrot e Aniplex, con messa in onda dal 2002 al 2017.

L'opera ha inoltre visto il sopraggiungere di un sequel, Boruto: Naruto Next Generations, ambientato diversi anni dopo gli eventi della storia originale e tra i cui protagonisti figurano i figli di varie figure chiave presenti nell'epopea di Masashi Kishimoto. Per tutti gli interessati, qui di seguito potete leggere la nostra recensione dedicata al primo arco narrativo dell'opera.