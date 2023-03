Code Geass: addio al direttore delle animazioni e designer Takahiro Kimura

Negli ultimi anni i settori dell'animazione e del fumetto giapponese hanno perso artisti dall'incredibile talento, come Kentaro Miura e Shichiro Kobayashi, ai quali purtroppo si aggiunge Takahiro Kimura. Character designer e animatore, Kimura è conosciuto principalmente per aver contribuito alla realizzazione dell’anime di Code Geass.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion è stato uno degli anime più apprezzati nel biennio 2006-2007, e nonostante si sia concluso ormai più di 15 anni fa, l’universo ideato da Ichiro Okouchi resta ancora molto apprezzato, e diversi appassionati hanno continuato a seguire le storie secondarie narrate nelle light novel scritte da un veterano del settore dell’animazione, Goro Taniguchi, Atsuro Yomino e altri importanti autori.

Kimura ha ricoperto un ruolo fondamentale nella produzione dell’anime originale, essendo sia il lead animator del gruppo di artisti dello studio Sunrise, sia il designer che ha rifinito e modificato col suo stile i concept proposti dal gruppo CLAMP per i personaggi principali. Ovviamente, Kimura ha partecipato anche a molti altri progetti diventati rilevanti nel settore, come City Hunter 3, GaoGaiGar, o Mobile Suit Gundam SEED.

Alla notizia della morte per amiloidosi, rara malattia che provoca la formazione di una proteina all’interno di alcuni organi, e che, in grandi quantità porta ad un declino delle funzioni corporee, i fan di Kimura, sparsi in tutto il mondo, hanno voluto ricordarlo organizzando dei rewatch di Code Geass. Per concludere, ricordiamo che è stata annunciata una nuova light novel di Code Geass ambientata nella Londra vittoriana.