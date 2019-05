Code Geass: l'animatore di Bleach ritrae il protagonista Lelouch

Ultimamente, il franchise di Code Geass si è rivitalizzato grazie all'arrivo nei cinema di un nuovo lungometraggio che, a detta dei produttori, sarà il primo di una lunga serie. Il film si è rivelato essere un successo e i fan potranno finalmente veder continuare la storia iniziata anni fa in Code Geass: Lelouch of the Rebellion.

Il famoso Masashi Kudo, ex character designer di Bleach che ha spesso condiviso i propri disegni sui social, stavolta ha scelto di cambiare universo e dedicarsi a quello rinato di Code Geass. Come potete vedere dal tweet in calce, l'animatore ha creato un'illustrazione di Lelouch Lamperouge, protagonista dell'opera, con una mano sul volto a voler nascondere il Geass nascosto nell'occhio sinistro. Vi piace questa nuova versione del personaggio? Chissà che Masashi Kudo non riesca a partecipare a una delle nuove produzioni previste per il franchise di Code Geass.



Code Geass: Lelouch of the Rebellion, conosciuto in patria con il nome di Code Geass: Hangyaku no Lelouch, è stata una serie animata dello studio Sunrise andata in onda con la prima stagione tra il 6 ottobre 2006 e il 29 luglio 2007, e con la seconda stagione tra il 6 aprile 2008 e il 28 settembre 2008, per un totale di 50 episodi. La storia ha poi proseguito il proprio corso negli scorsi anni tra spin-off, manga e sequel.