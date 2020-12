Code Geass: Annunciati una nuova serie animata e un gioco per smartphone, ecco il trailer

Avevamo già discusso dell'annuncio riguardo i nuovi progetti dedicati a Code Geass, i fan hanno finalmente scoperto quali saranno le prossime produzioni legate al mondo creato da Ichiro Okouchi e Goro Taniguchi.

In calce alla notizia trovate un video che ci fa vedere per la prima volta "Code Geass: Genesic Re;CODE" gioco per smartphone sviluppato da JORO e in uscita nel corso della primavera del 2021, che ci permetterà di rivivere alcuni dei momenti più importanti della storia di Code Geass e in cui saranno presenti anche scenari di gioco inediti elaborati dagli scrittori dello studio Sunrise. Inoltre vi segnaliamo il tweet dell'account @AniNewsAndFacts che ci mostra due immagini promozionali, una dedicata all'app per smartphone, mentre la seconda è incentrata sui protagonisti di una nuova serie animata, intitolata "Code Geass: Z of the Recapture".

Alla regia della saga inedita sarà presente Yoshimitsu Ohashi, mentre Noburo Kimura lavorerà sulla sceneggiatura, la storia raccontata nelle puntate dello show invece è frutto della collaborazione tra lo studio Sunrise, Ichiro Okouchi e Goro Taniguchi. Per ora non conosciamo ancora la data di uscita dell'anime, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni a riguardo. Infine vi segnaliamo questi brevi video riassunti della storia di Code Geass condivisi dalla Bandai Namco.