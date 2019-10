Code Geass: sta per arrivare l'annuncio di un nuovo anime?

Code Geass è un franchise che nel corso degli ultimi dieci anni ha sfornato, oltre alla serie principale divisa in due stagioni, diversi spin-off sotto forma di anime e di manga. Tuttavia, con l'arrivo del decimo anniversario del brand, il progetto si è rivitalizzato con lavori come Code Geass: Lelouch of the Resurrection.

Tuttavia il brand non riprenderà con un solo film e infatti, come già anticipato diversi mesi fa, Lelouch of the Resurrection è soltanto il primo di una serie di progetti per Code Geass. Con l'Anime NYC in previsione, potrebbe arrivare già l'annuncio di un nuovo anime dedicato a Code Geass.

Alla convention newyorkese prenderanno parte lo scrittore Ichiro Okouchi, il character designer Takahiro Kimura e la doppiatrice Yukana, che ebbe il ruolo di CC. Questi presenzieranno per la trasmissione speciale del film Code Geass: Lelouch of the Resurrection, che negli Stati Uniti d'America è stato presente solo per pochissimi giorni nei cinema facendo però il pieno di incassi.

Code Geass: Lelouch of the Resurrection è stato proiettato in Giappone il 9 febbraio 2019, pertanto i nuovi anime potrebbero già essere stati decisi. E voi cosa vi aspettate dal prosieguo della saga di Code Geass?