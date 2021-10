Code Geass: Un artwork inedito condiviso per festeggiare il quindicesimo anniversario

Dopo i nuovi progetti dedicati a Code Geass: Lelouch of Rebellion, scopriamo i primi festeggiamenti in occasione del quindicesimo anniversario dalla messa in onda dell'anime prodotto dallo studio Sunrise.

La serie scritta da Ichiro Okouchi è andata in onda per la prima volta in Giappone nel 2006, ottenendo fin da subito un grande successo di critica e pubblico. In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso dall'account Twitter ufficiale di Code Geass, che ha voluto iniziare i festeggiamenti per il quindicesimo anniversario condividendo un'immagine inedita dedicata ai celebri protagonisti dell'anime, il cui design è stato originariamente curato dal gruppo CLAMP. Come è annunciato nel messaggio, si tratta solo dell'inizio della commemorazione per i quindici anni dalla messa in onda, altre novità saranno quindi svelate nei prossimi giorni, in particolare è molto probabile che il prossimo 6 ottobre, data di inizio dello show originale, scopriremo qualche dettaglio in più sui prossimi progetti su cui è al lavoro lo studio Sunrise.

Come era stato annunciato precedentemente infatti, lo studio di animazione produrrà una nuova serie dedicata a Code Geass, anche se per adesso conosciamo solo il titolo che sarà Code Geass: Z of the Recapture, mentre aspettiamo ulteriori dettagli sulla trama e sull'ambientazione del prossimo show inedito.