Code Geass: Bandai Namco pubblica dei video-riassunti lunghi un minuto ciascuno

Per dipanare la grandissima complessità a livello di narrazione maturata negli anni e con le varie serie dal franchise di Code Geass, Bandai Namco ha deciso di pubblicare una serie di video della durata di un minuto che hanno lo scopo di riassumere brevemente le intricate vicende raccontate fino ad oggi.

Se c'è una serie che è riuscita a creare un universo che a livello narrativo è talmente complesso ed intricato da necessitare di un riassunto, questa è sicuramente Code Geass. Neanche tre film riassuntivi sono riusciti a dipanare completamente i dubbi degli appassionati e dei neofiti, con i primi che spesso fanno fatica a trovare il filo di tutti gli eventi e i secondi che si ritrovano persi nel marasma di dati e di personaggi che devono affrontare.

Sembra proprio che l'ultima, originale, iniziativa di Bandai Namco sia una risposta proprio a questa richiesta latente nel pubblico. Nelle scorse ore infatti, l'azienda di intrattenimento ha aggiornato il suo canale Youtube ufficiale con una serie di video molto particolari: si tratta di brevi filmati, della durata di un minuto ciascuno, che hanno il compito di riassumere in maniera concisa e lineare tutti i fatti essenziali di Code Geass.

Come potete vedere nei video riprodotti in questa pagina, il primo ripercorre le premesse della serie: Lelouch, figlio dell'imperatore di Britannia, acquisisce il potere di Geass e decide di usarlo per ottenere vendetta sull'impero del padre. Purtroppo, questo lo porta a combattere con il suo amico Suzaku, che si è unito all'esercito di Britannia nel tentativo di cambiare il sistema dall'interno.

Il secondo filmato ci narra proprio del confronto tra Lelouch e Suzaku, e in particolare degli eventi che porteranno poi all'inizio della seconda stagione.Il terzo riassunto finisce invece con il riassumere molte cose, saltandone molte altre, fino ad arrivare alla riconciliazione tra i due amici, pronti per una nuova avventura.

Ricordiamo che l'iniziativa di Bandai Namco prende ovviamente spunto dall'arrivo del lungometraggio Code Geass: Lelouch of the Resurrection, che si ambienterà anni dopo la conclusione della narrazione e rappresenterà l'ideale epilogo dell'intero franchise, in uscita nel mese di febbraio nelle sale giapponesi.