Code Geass, un cosplay di CC: ne avete mai visto uno più fedele?

Con i suoi lunghi capelli verdi e gli occhi profondi e dorati, CC è uno dei personaggi più iconici e riconoscibili del panorama degli anime. Questa ragazza si distingue come uno dei pilastri fondamentali di Code Geass: Lelouch of the Rebellion, incanalando un'aura di mistero e potere che affascina gli spettatori fin dall'inizio dell'anime.

CC fa la sua prima comparsa quando concede il potere del Geass al protagonista, Lelouch Lamperouge, catalizzando così una serie di eventi che cambieranno il destino del mondo intero. Il suo ruolo iniziale la colloca immediatamente al centro dell'azione, ma è la sua complessità che la rende interessante e intrigante. Scopriamola nella rivisitazione originale della cosplayer selyse.cos.

In questo cosplay di CC da Code Geass: Lelouch of the Rebellion, la ragazza è ritratta con il suo tipico look e outfit. Calma e riservata, la sua vera personalità è spesso mascherata da un velo di cinismo. Tuttavia, dietro questa facciata si cela un'anima tormentata e desiderosa di redenzione, come dimostrato dalle sue interazioni con i personaggi della serie, in particolare con Lelouch.

Il passato di CC è avvolto nel mistero e viene rivelato solo a piccoli frammenti nel corso della serie: è lasciato agli spettatori immaginare quale sia la vera natura di questa misteriosa donna e quali siano le sue vere motivazioni. Inizialmente, sembra che la ragazza utilizzi Lelouch come un mezzo per raggiunere i suoi complessi scopi, ma nel corso della serie emerge una connessione profonda e complicata.

Conoscevate già l'idea iniziale di Taniguchi per Code Geass, autore originale della serie? L'artista aveva in mente altri piani per la storia di Lelouch, che doveva essere completamente diversa.