Code Geass, un cosplay di CC: la ragazza misteriosa prende vita

Code Geass: Lelouch of the Rebellion è uno degli anime più conosciuti di studio SUNRISE, che a suo tempo vide anche la collaborazione delle CLAMP, il famoso gruppo di mangaka tutto al femminile, che si occupò del character design dei vari personaggi. Il protagonista quindi è stato tratteggiato da loro, ma non solo lui.

Pur essendo il protagonista, Lelouch non è l'unico personaggio importante della trama di Code Geass: Lelouch of the Rebellion. Anzi, in un certo senso c'è un personaggio suo pari, colei che ha fatto risvegliare il potere dell'occhio ipnotico nel ragazzo. CC, conosciuta anche come C2, è una ragazza misteriosa e affascinante, con dei capelli verdi che subito risaltano e gli occhi dorati. È un'immortale con un passato sconosciuto e un ruolo centrale nella trama della serie.

Diventa infatti una spalla per Lelouch Lamperouge nel suo desiderio di ribellarsi contro l'Impero di Britannia. Nonostante la sua natura immortale e il suo aspetto freddo, CC è un personaggio complesso che mostra anche una fragilità interiore. Il suo desiderio di trovare una via d'uscita dalla sua immortalità e la sua ricerca di un significato nella vita la rendono un personaggio intrigante.

Il suo design distintivo è stato riprodotto da Sky, cosplayer che negli ultimi tempi ha lavorato proprio su questo personaggio. E così arriva questo cosplay di CC da Code Geass, di certo non uno dei personaggi più rappresentati in questo periodo ma che rimane storico, insieme al suo anime di appartenenza, non a caso uno dei più amati dai giapponesi. Capelli verdi, vestito bianco con maniche scure e uno sguardo impassibile sono tutto ciò che serve per riprodurla a dovere. Per rispolverare la storia, ecco la nostra recensione di Code Geass: Lelouch of the Rebellion.