Code Geass: Goro Taniguchi rivela la sua idea iniziale per la serie

Code Geass è stata una delle serie anime più apprezzate e seguite della seconda metà degli anni 2000, e gran parte del merito va all’intrigante immaginario proposto da Goro Taniguchi e Ichiro Okouchi, al character design del gruppo CLAMP e ad un protagonista dalla dubbia moralità. Inizialmente però la storia di Lelouch era diversa.

In una recente intervista il regista Taniguchi ha infatti parlato apertamente delle fasi di preproduzione, rivelando anche dettagli sulla bozza originale della storia. “A dire la verità, è iniziato tutto senza di me. I produttori di Planetes, i signori Yukawa e Kawaguchi, ne hanno parlato prima con Okouchi. È stato solo quanto la produzione di Planetes stava per finire, che Kawaguchi mi volle incontrare durante una pausa perché aveva qualcosa di cui parlare. Quello di cui parlammo sarebbe poi diventato Code Geass”, ha così ricordato Taniguchi tornando indietro al 2005.

Taniguchi si occupò immediatamente di creare un team di persone talentuose, e insieme ad Okouchi iniziò a scrivere una bozza della storia. Dopo svariati incontri e riunioni, Okouchi riuscì a raggruppare tutto il materiale in un unico file da presentare alle emittenti televisive, passo di cui si sarebbero occupati personalmente Yukawa e Kawaguchi. “Mentre le nostre aspettative e speranze erano alte, loro tornavano e ci dicevano che la storia non aveva convinto rispetto ad un altro progetto anime” ha ricordato Taniguchi, dicendo di aver perso contro un anime presentato dallo studio Bones.

Riportando la mente a quegli anni, Goro ha infine rivelato anche quali erano stati i piani iniziali riguardanti la storia di Code Geass, che presentano alcune differenze rispetto al prodotto finale che conosciamo. “Iniziava così. C’è questa accademia militare dove vige una dittatura, e dove due giovani ragazzi stringono una forte amicizia. Uno di loro, però, viene molestato più volte da un insegnante, e quindi i due escogitano un piano per ucciderlo. Tuttavia, facendolo rischiano di essere uccisi a loro volta, pubblicamente, e quindi iniziano a pensare ad una strategia alternativa”, un incipit interessante ma caratterizzato da temi e messaggi molto delicati.

Infine, i due protagonisti avrebbero optato per un impegno costante nella carriera, poiché solo arrivando ai ranghi superiori avrebbero potuto ordinare a quel professore di andare a morire sul campo di battaglia, o addirittura ucciderlo senza avere alcun tipo di conseguenze. Cosa ne pensate dell’idea iniziale di Code Geass? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire, vi lasciamo ad un bel cosplay di CC, e ai dettagli sulla nuova light novel di Code Geass, ambientata nella Londra vittoriana.