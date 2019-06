Code Geass incontra Final Fantasy VII in una splendida fan art di C.C.

E il 2007 quando la serie animata Code Geass: Lelouch of the Rebellion, faceva il suo debutto televisivo. Realizzata dallo studio Sunrise, famoso tra i tanti per Cowboy Bebop e con un character design delle mangaka CLAM, ha ottenuto un grandissimo successo, assicurandosi diversi sequel tra serie e lungometraggi.

Solamente alcuni giorni fa, la compagnia videoludica giapponese Square Enix, ha mostrato durante l'E3 di Los Angeles il remake dello storico videogioco Final Fantasy VII. Il remake è in lavorazione da anni e quest'anno è stata mostrata una demo che ha notevolmente incrementato la popolarità del gioco.

Un fan ha quindi deciso di cogliere al volo il successo del videogioco per realizzare una splendida illustrazione crossover tra Final Fantasy VII e Code Geass: Lelouch of the Rebellion. L'utente Twitter Ccreayus ha quindi pubblicato, nel post che potete trovare in calce alla notizia, il meraviglioso disegno che fonde il personaggio di Aeris con quello di C.C.

Come ricorderete C.C. è l'origine dei potere del Geass di Leluch, il protagonista della serie. Alcune settimane fa abbiamo scoperto che una strepitosa figure di C.C. vietata ai minori di 15 anni è arrivo, mentre secondo Goro Tanihuchi, il regista di Code Geass: Lelouch of the Rebellion, la serie non verrebbe mai approvata oggi, in quanto non si tratta di una serie adatta all'attuale industria dell'animazione giapponese.