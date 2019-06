Code Geass: Lelouch of the Re;surrection si mostra in un nuovo trailer

Nel corso della giornata odierna, il distributore cinematografico GSC Movies ha pubblicato un nuovo trailer con sottotitoli in inglese di Code Geass: Lelouch of the Rebound (Code Geass: Fukkatsu no Lelouch), film animato che rappresenta un vero e proprio sequel della serie anime amata da milioni di fan in tutto il mondo.

Il video è stato sfruttato per rivelare l'arrivo della pellicola anche nelle sale cinematografiche della Malesia dal 5 settembre 2019, segno di come l'opera stia man mano guadagnando sempre più interesse e popolarità, per quanto ancora non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito a una possibile release anche nelle sale italiane. Nel mentre, però, il film ha già fatto registrare ottimi risultati al botteghino - i quali porteranno alla concretizzazione di nuove opere a tema - che sicuramente andranno incrementando ancor di più nel corso dei prossimi mesi.

Il cast di doppiaggio inglese vede:

Johnny Yong Bosch come Lelouch vi Britannia

Kate Higgins come C.C.

Yuri Lowenthal come Suzaku Kururugi

Christopher R. Sabat come Bitool

Elizabeth Maxwell come Shamna

Gabe Kunda come Qujappat

Jared Gilmore come Shalio

Karen Strassman come Kallen Kozuki

Kim Mai Guest come Sayoko Shinozaki

Liam O'Brien come Lloyd Asplund

Patrick Seitz come Forgner

Rebecca Forstadt come Nunnally vi Britannia

Rich Sommer come Shesthaal

La produzione ha visto la partecipazione del regista Goro Taniguchi e di molti membri dello staff che già lavorò all'anime. La storia del film inizia due anni dopo gli eventi di Zero Requiem è presenta una sua conclusione, di fatto non spingendo verso la realizzazione di una nuova pellicola. Leo Ieiri ha composto la sigla iniziale, intitolata "Kono Sekai de" (In This World), mentre Unione ha composto quella finale, intitolata "Revive".