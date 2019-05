Code Geass: Lelouch of the Resurrection si mostra in una nuova clip

Nel corso della giornata odierna, Funimation ha pubblicato una nuova clip doppiata in inglese tratta dal film Code Geass: Lelouch of the Rebound (Code Geass: Fukkatsu no Lelouch), la quale permette di dare una prima occhiata a C.C. e a Lelouch.

Il film è giunto in 120 sale nipponiche il 9 febbraio 2019 debuttando al 5 ° posto al botteghino giapponese e guadagnando 286,65 milioni di yen (circa 2,59 milioni di dollari) nel suo weekend d'apertura. Inoltre, il film ha guadagnato oltre 1 miliardo di yen (circa US $ 9 milioni) a partire dalla fine di marzo.

Il cast di doppiaggio inglese vedrà:

Johnny Yong Bosch come Lelouch vi Britannia

Kate Higgins come C.C.

Yuri Lowenthal come Suzaku Kururugi

Christopher R. Sabat come Bitool

Elizabeth Maxwell come Shamna

Gabe Kunda come Qujappat

Jared Gilmore come Shalio

Karen Strassman come Kallen Kozuki

Kim Mai Guest come Sayoko Shinozaki

Liam O'Brien come Lloyd Asplund

Patrick Seitz come Forgner

Rebecca Forstadt come Nunnally vi Britannia

Rich Sommer come Shesthaal

Funimation proietterà il film in Nord America il 5 maggio (sottotitolato) e il 7-8 maggio (doppiato). Inoltre, è stato annunciato che l'opera sarà proiettata anche in Canada: le proiezioni del 5 maggio saranno in giapponese con sottotitoli in inglese, mentre le proiezioni del 9 e 10 maggio saranno doppiate in inglese. Per il momento, purtroppo, non sono state ancora rilasciate dichiarazioni in relazione a un possibile approdo dell'opera anche nelle sale italiane.

La produzione ha visto la partecipazione del regista Goro Taniguchi e di molti membri dello staff che già lavorò all'anime. La storia del film inizia due anni dopo gli eventi di Zero Requiem è presenta una sua conclusione, di fatto non spingendo verso la realizzazione di una nuova pellicola. Leo Ieiri ha composto la sigla iniziale, intitolata "Kono Sekai de" (In This World), mentre Unione ha composto quella finale, intitolata "Revive".