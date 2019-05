Code Geass: Lelouch of the Resurrection sarà il primo di una nuova serie di progetti

Nei cinema giapponesi, l'incasso di Code Geass: Lelouch of the Resurrection è stato tale da aver fatto capire a tutti che il franchise è più vivo che mai. A più di dieci anni di distanza dalla seconda stagione di Code Geass: Lelouch of the Rebellion, sembra che il franchise abbia in mente di proseguire ancora per tanti anni.

Questo almeno secondo le ultime parole dei produttori della serie. Durante il Sakura-Con, in un'intervista con Funimation, i produttori di Code Geass: Lelouch of the Rebellion hanno rivelato che il film uscito nelle sale nipponiche quest'anno è il primo progetto di una nuova serie che approfondirà e farà evolvere il franchise nel corso dei prossimi dieci anni.

Secondo le loro intenzioni, Code Geass: Lelouch of the Rebellion è solo la prima fase di questo piano e il lungometraggio sembra aver avuto un riscontro abbastanza buono per proseguire. Non si sa ancora se i prossimi adattamenti della famosa saga di Code Geass saranno sempre sotto forma di anime al cinema, oppure se approderanno nuove opere per la TV o anche manga. Il film dello studio Sunrise ha debuttato in Giappone il 9 febbraio, mentre negli Stati Uniti d'America ha avuto la sua prima proiezione nella giornata di ieri 5 maggio in versione sottotitolata.