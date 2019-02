Code Geass: Lelouch of the Resurrection, nuovo trailer per il film sequel

Il franchise di Code Geass è risalito alla ribalta dopo qualche anno di assenza e basso profilo grazie al nuovo arrivo, Code Geass: Lelouch of the Resurrection, film proiettato dallo scorso mercoledì in Giappone e che fa da chiusura alle vicende della saga del Geass. Per l'occasione, Bandai Namco sta continuando a pubblicare nuovi trailer.

Il nuovo trailer del film Code Geass: Lelouch of the Resurrection, che potete vedere in alto alla notizia, ci consente di dare uno sguardo a cosa sarà presente nel film. Come si può capire anche dal titolo, farà il suo ritorno il protagonista delle prime due stagioni animate nonostante gli eventi che lo coinvolsero alla fine della serie, oltre a tanti altri personaggi principali e non. Il video è accompagnato sigla finale "Revive" di Unione.

La storia di Code Geass: Lelouch of the Resurrection è ambientata un anno dopo l'epilogo del piano Zero Requiem e si pone come finale della serie. La regia vede il ritorno di Goro Taniguchi, che aveva già diretto Code Geass: Lelouch of the Rebellion, mentre il nuovo cast vede gli ingressi di Ayumu Murase come Shario, Nobunaga Shimazki come Shesutaaru, Wataru Takagi come Bituru, Keiko Toda come Shamuna, Akio Ootsuka come Fogunaa e Kenjiro Tsuda come Kujapatto. La sigla d'apertura è "Kono Sekai de" (In questo mondo), ed è cantata da Leo Ieiri, mentre il duo Ali Project si è occupato della canzone di fondo "Utsukushiki Kemonotachi no Tame no" (per queste splendide creature).