Code Geass: Lelouch of the Resurrection, pubblicati il nuovo trailer e locandina del film

Dopo aver letteralmente sconvolto la rete e sorpreso i fan con la notizia di un nuovo progetto da parte della Sunrise, ecco che Code Geass torna sotto i riflettori sfoggiando, durante un evento speciale, un nuovo trailer del sequel lungometraggio animato dal titolo Code Geass: Lelouch of the Resurrection.

Lo studio Sunrise ha finalmente presentato un secondo teaser trailer del film d'animazione de Code Geass: Lelouch of the Resurrection (Code Geass: Lelouch of the Re;surrection/Code Geass: Fukkatsu no Lelouch) oltre ad una seconda spettacolare locandina visibile in calce all'articolo.

A differenza del primo trailer, brevissimo, questo offre finalmente uno sguardo più da vicino ai personaggi della serie. Che Lelouch sia vivo o meno non abbiamo notizie, tuttavia sembra che qualcun sia in possesso del Potere dei Re (Geass). In calce all'articolo potete gustarvi il video - una versione sottotitolata del video trasmesso in anteprima dalla Bandai - pubblicato sul canale YouTube della Funimation.

Lo staff d'animazione che ha lavorato alle prime due stagioni, tornerà a collaborare per la produzione di questo progetto. Nei rispettivi ruoli di direttore e sceneggiatore ritroviamo Goro Taniguchi (Code Geass Lelouch of the Rebellion, GUN x SWORD, Junketsu no Maria) e Ichiro Okouchi (Code Geass Lelouch, Kabaneri of the Iron Fortress, Valvrave the Liberator) presso lo studio Sunrise. Il character design originale delle Clamp verrà affidato a Takahiro Kimura (saga di Code Geass, GUN x SWORD), mentre all'animazione troviamo Yuriko Chiba (Code Geass Lelouch, Berserk 1997) e Eiji Nakada (Code Geass Lelouch).



Tra il cast vocale figurano delle new entry:

Ayumu Murase come Shario

come Nobunaga Shimazaki come Shesutaaru

come Wataru Takagi come Bituru

come Keiko Toda come Shamuna

come Akio Ohtsuka come Fōgunaa

come Kenjiro Tsuda come Kujapatto

La sigla di apertura, intitolata "Kono Sekai de" (In this World), sarà cantata da Leo Ieiri, mentre il brano di chiusura, "Revive", verrà eseguito da UNIONE.

Code Geass: Lelouch of the Resurrection sarà ambientato due anni dopo lo Zero Requiem, pochi anni dopo gli eventi della seconda stagione. Il regista ha dichiarato che la storia sarà autoconclusiva e andrà a concludere la saga di Lelouch.

Secondo quanto rilasciato dallo studio di animazione, il film sbarcherà nei cinema giapponesi il 9 febbraio del prossimo anno. La Funimation ha confermato che la pellicola verrà proiettata nei cinema americani nel 2019. Al momento non abbiamo informazione sulla data di uscita in Italia. Speriamo di non dover attendere molto! Che ne pensate di questo nuovo intrigante trailer?