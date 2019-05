Code Geass: Lelouch of the Resurrection si è rivelato un successo al box office USA

Dopo la conclusione della famosa serie Code Geass, rivelatasi capace di conquistare milioni di fan in tutto il mondo, sono state annunciate nuove e interessanti produzioni pensate appositamente per ampliare l'opera, recentemente giunta su Netflix. Tra i tanti spicca però soprattutto il nuovo lungometraggio ad opera di Goro Taniguchi.

Code Geass: Lelouch of the Rebound (Code Geass: Fukkatsu no Lelouch) - questo è il nome della pellicola - è infatti recentemente sbarcato nelle sali statunitensi, con Funimation Production che si è detta estremamente soddisfatta degli ottimi risultati ottenuti fin'ora.

Secondo il Box Office Mojo, infatti, giunti al terzo giorno dalla pubblicazione, l'opera ha guadagnato un totale di 364.204$ nelle 488 sale in cui è stato mostrato, un grande risultato che segue di pari passo quello ottenuto in Giappone, dove il film ha saputo ricavare ben 9 milioni di dollari.

Il cast di doppiaggio inglese comprende:

Johnny Yong Bosch come Lelouch vi Britannia

Kate Higgins come C.C.

Yuri Lowenthal come Suzaku Kururugi

Christopher R. Sabat come Bitool

Elizabeth Maxwell come Shamna

Gabe Kunda come Qujappat

Jared Gilmore come Shalio

Karen Strassman come Kallen Kozuki

Kim Mai Guest come Sayoko Shinozaki

Liam O'Brien come Lloyd Asplund

Patrick Seitz come Forgner

Rebecca Forstadt come Nunnally vi Britannia

Rich Sommer come Shesthaal

La produzione ha visto la partecipazione del regista Goro Taniguchi e di molti membri dello staff che già lavorò all'anime. La storia del film inizia due anni dopo gli eventi di Zero Requiem è presenta una sua conclusione, di fatto non spingendo verso la realizzazione di una nuova pellicola. Leo Ieiri ha composto la sigla iniziale, intitolata "Kono Sekai de" (In This World), mentre Unione ha composto quella finale, intitolata "Revive".