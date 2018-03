È ufficiale! Code Geass: Lelouch of the Resurrection sarà un trilogia di film

È trascorso oltre un decennio dal fortunato esordio del franchise di, ma sembra il cosiddetto “” sia ben lontano dal perdere la propria efficacia. Se ricordate, un paio d’anni fa, era stato rivelato che il protagonistasarebbe tornato per una terza stagione... Ebbene, il sequel si farà, ma sarà composto da tre film.

Su Twitter, attraverso il profilo ufficiale della serie, è stato infatti confermato che il progetto “Re;surrection” sarà suddiviso in tre pellicole cinematografiche. Visionabile in calce all’articolo, il messaggio ufficiale della produzione anticipa poi che nuove informazioni sull’imminente sequel saranno svelate il prossimo 26 maggio, ossia la data in cui l’ultimo film riassuntivo della serie approderà nelle sale nipponiche.



I titoli delle tre pellicole dovrebbero essere “Initiation”, “Transgression” e “Glorification”. Stando alle poche informazioni in nostro possesso, la trilogia dovrebbe essere ambientata pochi anni dopo la riuscita del piano orchestrato da Lelouch, lo “Zero Requiem”. Lo staff, nel 2016, confermò che Lelouch avrebbe nuovamente rivestito il ruolo del protagonista, e che non sarebbe tornato in scena attraverso viaggi nel tempo, dimensioni parallele, o quant’altro; ma dal momento che la seconda stagione si è conclusa con la sua presunta (e assai discussa) morte, i fan si domandano come il beniamino di un’intera generazione possa tornare dal regno dei morti - ammesso che vi sia mai precipitato, certo.



In calce all’articolo, intanto, vi proponiamo un’immagine promozionale divulgata nelle ultime ore dalla produzione, la quale conferma il titolo del prossimo episodio della storia di Lelouch e compagnia cantante. Nonostante lo staff non abbia rivelato alcun artwork del nuovo progetto, i fan sono già in fermento. E voi, siete emozionati all’idea di vedere Lelouch in azione o avreste preferito che la serie non avesse un ulteriore sequel?