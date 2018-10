Code Geass: Lelouch of the Resurrection svela nuovi personaggi e data di debutto al cinema

Finalmente sappiamo la data di distribuzione nei cinema del Giappone del lungometraggio Code Geass: Lelouch of the Resurrection, e questo grazie alla pubblicazione del primo trailer cinematografico della pellicola. Inoltre vengono anche divulgate informazioni importanti sui personaggi inediti che vedremo durante la proiezione.

Dopo la pubblicazione da parte di Bandai Namco Arts del primo trailer cinematografico del nuovo lungometraggio animato Code Geass: Lelouch of the Resurrection, la data di distribuzione è finalmente ufficiale. I fan della serie dovranno attendere fino al 9 febbraio 2019 per vedere le reazioni degli spettatori giapponesi alla pellicola. Inoltre, vengono anche rese note le identità dei nuovi personaggi che vedremo sul grande schermo, così come i nomi dei membri del cast che daranno loro la voce.

Si tratta di Shario (doppiato da Ayumu Murase), di Shesutaaru (impersonato da Nobunaga Shimazaki) e di Bituru (a cui presterà la voce Wataru Takagi); in calce all'articolo troverete le prime immagini relative a questi personaggi. Inoltre apprendiamo che i primi ad acquistare le MovieTicke card per il film, in vendita da sabato, verranno ricompensati con un volumetto intitolato "Mini Story", contenete il prologo del film scritto da Ichiro Okouchi.

Ricordiamo che Code Geass: Lelouch of the Resurrection è un sequel della trilogia riassuntiva prodotta tra il 2017 e il 2018, e si svolge due anni dopo la fine del piano Zero Requiem. Il regista Goro Taniguchi ha già confermato che tutti i membri chiave dello staff di Code Geass prenderanno parte alla realizzazione del film, che secondo quanto dichiarato fungerà da epilogo definitivo per l'intero franchise.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion, ideato e diretto dal regista Goro Taniguchi e sceneggiato da Ichiro Okouchi presso gli studi Sunrise, ha debuttato sulle tv giapponesi nel 2006. Il sequel, Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2, risale invece al 2008. In Italia la versione home video è a cura della Dynit.