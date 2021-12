Code Geass: un locale a tema festeggia il quindicesimo anniversario della serie anime

Il 6 ottobre del 2006, in Giappone faceva il suo debutto Code Geass: Lelouch of the Rebellion, quello che, secondo un sondaggio condotto in patria, è l'anime migliore della storia. A distanza di quindici anni dalla premiere, per l'occasione è stato aperto un café con piatti a tema.

Per le celebrazioni del quindicesimo anniversario della serie anime Code Geass, nella capitale giapponese è stato aperto un meraviglioso locale a tema. Il café, verrà aperto in via temporanea a Shinjuku, Tokyo, in coincidenza con il compleanno del protagonista Lelouch, il 5 dicembre.

Il menù gastronomico di questo ristorante riflette lo sfondo aristocratico dell'opera. Tra i vari piatti che i visitatori potranno degustare, vi sarà quello principale a tema Lelouch, una bistecca di pollo con accenni viola per fare riferimento ai suoi vestiti.

Al prezzo di 1650 yen, circa 13 euro, vi è una bistecca demi-glace, presentata in modo fantasioso, che rispecchia Suzaku. Nel menù troviamo poi una pasta alla crema di gamberi e funghi ispirata all'Ashford Academy, e diversi dolci, come una torta di compleanno Lelouch, e dei parfait, ovvero dei semifreddi francesi, di Natale e Capodanno.

Anche il menù delle bevande prevede delle particolarità che si associano ai vari personaggi. In questo cafè temporaneo, che resterà aperto fino al 23 gennaio 2022, i fan potranno acquistare merchandising esclusivo, come portachiavi e cucchiai. Vi lasciamo anche all'artwork per i quindici anni di Code Geass.