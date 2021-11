Code Geass è il miglior anime della storia per i fan in Giappone secondo un sondaggio

Recentemente migliaia di fan in Giappone hanno espresso le proprie preferenze in un sondaggio per stilare una classifica ed individuare quale sia, a loro dire, il miglior anime della storia. Si tratta di una missione particolarmente complessa visto l’imponente catalogo di produzioni di origine nipponica, ma ecco cos’hanno deciso gli utenti.

Il celebre portale Goo Rankings è molto conosciuto nel Sol Levante poiché realizza saltuariamente dei sondaggi a cui i fan possono partecipare per decretare i migliori anime nelle più disparate tipologie. Recentemente il sito ha lanciato una nuova sfida per eleggere la miglior serie della storia, un progetto che ha richiamato a sé oltre 29mila partecipanti e più di 160mila voti.

Ovviamente, si tratta di una classifica dettata dai gusti degli utenti e per come tale va recepita, tuttavia è utile per analizzare quale titolo sia entrato fortemente nella cultura giapponese dal punto di vista della community nipponica. La top 20 in questione, dunque, qui segue:

Code Geass: Leoluch of the Rebellion; Stenio;Gate; L’Attacco dei Giganti; Violet Evergarden Gintama; Re: Zero; Piella Magi Madoka Magica; Sora yori mo Tooi Basho; Neon Genesis Evangelion; Haikyuu!; Sword Art Online; Bakemonogatari; Psycho Pass; My Hero Academia; Hunter x Hunter; Clannad; Konosuba; Demon Slayer; Yahari; Code Geass: Leoluch of the Rebellion R2;

E voi, invece, vi aspettavate un trionfo di Code Geass? Diteci la vostra personale classifica nello spazio dedicato ai commenti.