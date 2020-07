Code Geass: nuovi progetti in arrivo per la serie animata

Sono in arrivo dei nuovi progetti per la serie animata di Code Geass. Una delle prime produzioni è stata rivelata dalla Sunrise, e si intitola "Code Geass: Generic Record". A fornisci queste informazioni è l'utente Twitter Ranobe Sugoi, che ha avvalorato le sue dichiarazioni attraverso delle fonti ufficiali.

L'utente ha mostrato innanzitutto il logo che rappresenterà le prossime novità dedicate a Code Geass. Per ora disponiamo di pochi dettagli, quelli necessari a prepararci per una nuova sequela di avventure nell'universo creato da Ichirō Ōkouchi.

Negli ultimi dieci anni il franchise di Code Geass ha sfornato, oltre alla serie principale, diversi spin-off sia in formato cartaceo che animato. Inoltre, il decimo anniversario del brand ha donato nuova linfa alla serie Code Geass: Lelouch of The Resurrection.

Negli ultimi mesi il regista di Code Geass è stato occupato, insieme ad altre firme illustri dell'industria, nella produzione di un nuovo anime: Skate-Leading Stars. La serie è in produzione presso lo studio d'animazione J.C. Staff, e racconta le vicende di un gruppo di ragazzi delle superiori impegnati in delle gare di Skate-Leading.

Recentemente lo studio ha dichiarato che l'uscita della serie è fissata per gennaio 2021. In origine la trasmissione era prevista per il periodo estivo, ma come potete immaginare l'impatto del COVID-19 ha rallentato notevolmente i ritmi di produzione.



