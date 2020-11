Code Geass: nuovo progetto in arrivo, ecco quando sarà annunciato

Code Geass rientra nella sfera di quei titoli che stimolano il quoziente intellettivo grazie a un'intrigante componente psicologica e a battaglie per lo più tattiche e strategiche. Ciò ha garantito al franchise di arricchirsi di una discreta popolarità che tuttora vanta di nuove produzioni saltuariamente annunciate.

Proprio com'era stato anticipato qualche mese fa, continuano a intensificarsi i progetti dietro il franchise di Code Geass ormai prossimo ai primi annunci ufficiali. L'universo creato da Ichiro Okouchi sembra vicino a tornare sul piccolo o sul grande schermo con una nuova produzione che, salvo imprevisti, sarà annunciata nei prossimi giorni.

Attraverso i canali ufficiali della serie è trapelato un video che avverte gli appassionati della saga a sintonizzarsi il 5 dicembre alle 20 in punto (alle 4 di mattina del 6 dicembre in Italia) per conoscere il nuovo progetto. I fan hanno già iniziato a speculare sull'identità dell'annuncio in virtù dei piani già confermati dallo staff di lavorare a Code Geass per altri 10 anni dopo l'apertura di una nuova fase per il brand grazie a Lelouch of the Rebellion. Ad ogni modo, l'attesa sarà breve e vi invitiamo a seguirci per non perdervi ulteriori aggiornamenti sul celebre franchise. Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare le ultime informazioni su Back Arrow, il nuovo anime dal regista di Code Geass.

