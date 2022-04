Code Geass: ecco il poster per il 15esimo anniversario dell'anime

Code Geass festeggia i 15 anni dall'uscita della prima stagione anime. La serie è una delle più popolari in assoluto, tanto che in Giappone Code Geass è stato votato miglior anime della storia. Alcuni momenti sono rimasti iconici nella mente degli amanti degli anime, e in questi giorni Sunrise sta riprendendo in mano il franchise per nuovi progetti.

Anche un locale a tema ha festeggiato i 15 anni di Code Geass, certificando (se ce ne fosse bisogno) l'ancora grande popolarità dell'anime, che è tornato in onda di recente in Giappone. Nelle reti nipponiche si appresta a tornare ora Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2, seconda stagione dell'anime.

Per annunciare la trasmissione di Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 l'account Twitter ufficiale del franchise ha condiviso un poster celebrativo per i 15 anni della serie. In esso, possiamo vedere i personaggi più iconici dell'anime, con la speranza che continuerà ad avere ottimi ascolti in Giappone.

Il franchise tornerà poi in TV con una nuova stagione intitolata Code Geass: Z of the Recapture, come annunciato da Sunrise. Nonostante non sia stata rivelata nessuna finestra di lancio, i fan sono già in trepidante attesa, che potranno colmare con un rewatch dell'ultimo film del franchise Code Geass: Lelouch of the Re;surrection, uscito nel 2019.