Code Geass: la serie torna con una light novel ambientata nella Londra vittoriana

Era il settembre del 2008 quando la storia di Lelouch giungeva al termine. L’universo di Code Geass, che poteva vantare il design del celebre gruppo di mangaka CLAMP, ha continuato ad esistere in un adattamento manga e in diverse light novel, e stando ad un recente report sta per tornare dopo molti anni in un nuovo racconto targato Kohei Azano.

Già autore di Black Blood Brothers e della storia di Tokyo Ravens, Azano ha preso parte ad un progetto editoriale per riportare Code Geass sul mercato. Nel mese di marzo 2023 verrà infatti pubblicata la light novel Code Geass Arthur on the Misty Streets case file: beginning, basata sulla storia nel gioco mobile Code Geass Genesis Re;CODE. Uno degli archi narrativi raccontati nel gioco prende luogo nella Londra del 1887, in estate, la stessa ambientazione scelta da Azano per il nuovo romanzo.

Gli appassionati seguiranno Arthur Holmes e Conan Watson dal loro primo incontro fino alla collaborazione richiesta da Holmes per risolvere alcuni misteri nella capitale. Si tratta senza dubbio di un racconto molto lontano da quanto visto nella serie originale di Code Geass, ma che potrebbe avvicinare nuovi lettori all’universo ideato da Ichiro Okouchi e portato su schermo dal regista Goro Taniguchi.

Cosa ne pensate di un ritorno del genere per Code Geass? Sareste interessati a leggere la light novel? Fatecelo sapere, come di consueto, nella sezione commenti. Per finire, ecco il poster per il 15esimo anniversario dell’anime, e vi lasciamo alla nostra recensione di Code Geass.