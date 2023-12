La serie Code Geass pronta ad un epico ritorno con Z of the Recapture

Dopo più di tre anni, i fan di Code Geass hanno finalmente ricevuto una notizia che attendevano con impazienza: l'annuncio di una presentazione del nuovo anime della serie chiamato Code Geass: Z of the Recapture.

Il sito ufficiale di Code Geass ha annunciato che la serie è finalmente pronta a fare un grande ritorno in occasione del suo quindicesimo anniversario. Per il compleanno del protagonista Lelouch Lamperouge, verrà infatti proiettato un video teaser della nuova stagione dell'anime e per l'occasione presenzieranno anche Jun Fukuyama, il doppiatore giapponese del protagonista, i registi e i produttori dello show.

Secondo le indiscrezioni, Code Geass: Z of the Recapture dovrebbe essere una continuazione del film del 2019 Code Geass: Lelouch of the Re;surrection, il quale vedeva la storia svolgersi in una linea temporale alternativa a quella dell'anime. Se non l'avete visto, qui potete trovare il trailer di Code Geass: Lelouch of the Re;surrection.

La presentazione di Code Geass: Z of the Recapture si terrà il 18 dicembre 2023 a Shinjuku Wald 9, in Giappone. Data l'importanza della serie Code Geass, e del successo al box office di Code Geass: Lelouch of the Re;surrection, gli appassionati di tutto il mondo si aspettano che il nuovo anime sia all'altezza dei suoi predecessori.

I fan sono entusiasti di vedere come proseguirà la storia di Lelouch e dei suoi alleati. L'annuncio della presentazione del nuovo prodotto ha alzato la temperatura della grande fanbase di questo storico anime.