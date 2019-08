Una collaborazione tra Haikyu!! e SEIKO produce degli orologi... da quasi 300 euro!

Mentre iniziano a mostrarsi le prime immagini di Haikyu!! 4, la campagna promozionale che accompagnerà il debutto dell'attesissima quarta stagione della serie televisiva si arricchisce di una nuova ed estremamente cara collaborazione con una famosissima azienda di orologi.

Quando si tratta di nuove collezioni e orologi, è impossibile pensare che le aziende calchino poco la mano sulle edizioni limitate. Infatti, protagonisti della prossima collaborazione sono Haikyu!! e la SEIKO, colosso del settore con oltre 2 miliardi di fatturato. I due franchise, infatti, hanno stretto un accordo per immettere sul mercato solo 2000 esemplari di orologi da polso con a tema l'opera sportiva di Haruichi Furudate.

La campagna promozionale, ovviamente, accompagnerà la Stagione 4 con il suo debutto fissato al prossimo gennaio 2020, tuttavia con un prezzo non accessibile a tutti. Parliamo di ben 32 mila yen, poco meno di 300 euro al cambio attuale, per un design accattivante e che potete ammirare in calce a questa notizia. Proprio come l'anime, anche gli orologi saranno disponibili a partire da gennaio, ma dato il grande interesse recepito dalla community per gli accessori da polso è lecito supporre che andranno quasi a ruba. Da quanto si evince, inoltre, sarà possibile ricevere tramite il mercato internazionale gli orologi anche nel nostro Paese, salvo spese di spedizione al momento non confermate.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa collaborazione con un colosso del settore tale è la SEIKO?