La Collector's Edition di Neon Genesis Evangelion debutta con Planet Manga

Attraverso le proprie pagine social media ufficiali, Planet Manga celebra il debutto di una delle uscite più attese di questa estate, Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition. Ecco tutti i segreti di quest’edizione definitiva della serie manga tratta dal cult dell’animazione giapponese di Hideaki Anno.

Il 28 luglio, torna in in Italia l’amato capolavoro che ha rivoluzionato il genere dei mecha. In questa nuova, prestigiosa veste, la serie manga di Yoshiuki Sadamoto e khara verrà raccolta in sette volumi di grande formato che vantano oltre 300 pagine a volumetto, con copertine inedite e nuove traduzioni che permetteranno ai fan di qualsiasi generazione di riscoprire un mito che ha segnato un decennio. Per scoprire i titoli in arrivo nei prossimi mesi, invece, vi rimandiamo all'Anteprima 371 di Planet Manga.

In Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition, ricomincia la battaglia tra il genere umano e i misteriosi Angeli, uno scontro epocale che potete anche rivivere nella serie anime disponibile sul catalogo streaming di Netflix. Il primo volume della nuova edizione di Evangelion firmata Planet Manga, venduto al prezzo standard di 14,90 euro, include una cartolina esclusiva che ritrae Rei Ayanami e l’Eva 01. E voi, siete pronti a seguire nuovamente l’intensa avventura distopica di Shinji Ikari?