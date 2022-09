Collezione 'esplosiva' in arrivo per il TCG Pokémon: ecco il box di Electrode di Hisui

Mentre i pokéfan giapponesi potranno mettere le mani, questo inverno, sulla Premium Collection del TCG Pokémon dedicata a Eevee e alle sue evoluzioni, in Italia nel quarto trimestre del 2022 arriverà la Collection incentrata su Electrode di Hisui, per la gioia di tutti gli amanti della "palla" di tipo elettro-erba.

Come ha già annunciato The Pokémon Company sul suo sito ufficiale, il box conterrà una carta promo olografica di Electrode di Hisui-V, una carta olografica di Electrode e una carta promo olografica gigante di Electrode di Hisui-V, che avrà lo stesso design dell'olografica con lo stesso soggetto di più piccole dimensioni.

La scelta di TPCi sembra calzare a pennello per l'iconico Pokémon hisuiano, dal momento che Electrode di Hisui sarà di tipo erba, mentre la controparte "moderna" del mostriciattolo tascabile avrà la tradizionale tipologia elettro. Accanto alle tre promo, poi, il pack comprenderà quattro pacchetti di carte del GCC Pokémon e il solito codice per l'inserimento delle carte ottenute in versione fisica nel GCC Pokémon Live.

A margine dell'annuncio dell'edizione da collezione, il sito ufficiale del GCC Pokémon spiega che "Electrode di Hisui-V diventa ancora più potente quando è influenzato da condizioni speciali e può infliggere fino a 300 danni a costo zero. Nel pack troverai Electrode di Hisui-V sotto forma di carta promozionale olografica sia in versione pronta da giocare sia in versione gigante, insieme a una carta olografica di Electrode.Questo Electrode di tipo Lampo può infliggere 120 danni per una sola Energia... ma usa con cautela il suo attacco distintivo, perché ti costerà tutti i suoi PS".

Sfortunatamente, per il momento non abbiamo una data d'uscita definitiva e ufficiale per il box da collezione, che comunque dovrebbe essere rilasciato nel nostro Paese tra ottobre e dicembre 2022. Allo stesso modo, anche il prezzo della collection non è stato specificato da The Pokémon Company.