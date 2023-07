Collezionisti Pokémon rimproverano la polizia sul recupero 'indelicato' di carte rubate!

Tutti sappiamo del periodo d'oro che Pokémon sta vivendo post Covid. Dai seguitissimi eventi per il Pokémon Day 2023 alle vendite da record dei videogiochi della serie principale, per non parlare del febbrile mercato del Gioco di Carte collezionabili (TCG). Ed è proprio di quest'ultimo che parleremo oggi.

Negli ultimi 3 anni i prezzi delle carte Pokémon sono schizzati alle stelle. Pensate che un Charizard Set Base Shadowless PSA 10 (per i non addetti ai lavori parliamo di un pezzo rarissimo) nel 2019 veniva venduto su Ebay dall'utente tannah12 a 36.100$ e ad oggi si attesta sui 250.000$, toccando picchi di 300/400 mila dollari nel 2021. Ben capirete che, oltre alla crescita smisurata dei collezionisti e dei prezzi, hanno proliferato anche i ladri di carte, che ad oggi possono essere considerate degli investimenti a tutti gli effetti che, a parità di peso, potrebbero valere molto più dell'oro.

La nostra storia si svolge nella Prefettura di Yamanashi, dove un gruppo di rapinatori che ha svaligiato un negozio di TCG è stato scovato e arrestato dalla polizia, che ha trionfalmente diffuso foto e video, non più disponibili, della refurtiva recuperata.

Questo ha provocato una pioggia di critiche contro gli agenti, che sono rimasti increduli di fronte alle reazioni. Pare infatti che le carte fossero legate con elastici ben stretti e imbustate grossolanamente, provocando potenziali danni ai preziosissimi pezzi. "Trattate meglio quelle carte!" o ancora "Cosa farete quando le restituirete rovinate al negozio da cui sono state rubate?", questi sono stati i principali commenti degli utenti.

Una storia tragicomica che ci fa ben comprendere quanto questo brand sia amato e stia a cuore a moltissime persone.