Dove si colloca cronologicamente Black Clover: Sword of the Wizard King? La spiegazione

Dopo una lunga assenza dagli schermi, il 16 giugno 2023 è arrivato su Netflix Black Clover: Sword of the Wizard King, il primo film animato basato sul franchise creato da Yuki Tabata. Tra quali archi narrativi del manga si interpongono gli eventi della pellicola Black Clover: Sword of the Wizard King?

A soli pochi giorni dall'uscita, Black Clover: Sword of the Wizard King ha conquistato Netflix e il mondo intero con una storia emozionante e intensa e con delle animazioni che dimostrano la grande cura riposta nel film da Studio Pierrot. Prima di capire dove si colloca cronologicamente Black Clover: La spada dell'Imperatore Magico bisogna specificare che gli eventi del film non sono canonici pur essendo stati supervisionati in persona da Yuki Tabata. Nonostante gli eventi siano anime original è comunque possibile collocarli temporalmente all'interno del manga.

Pur non essendo specificato all'interno del film, gli eventi di Black Clover: Sword of the Wizard King si svolgono tra l'arco della reincarnazione degli elfi e l'arco dell'attacco del Regno di Heart. La battaglia contro i precedenti Imperatori Magici si svolge durante il salto temporale di sei mesi avvenuto dopo la fine dell'arco degli elfi e ciò lo si evince dal fatto che il romanzo tratto dal film sia intitolato Black Clover Volume 23,5.

Considerando che l'anime già presentava delle parti originali collocate durante il salto temporale dell'addestramento dei sei mesi si evince che il film è ambientato almeno tre o quattro mesi dopo la fine della battaglia con gli elfi. Una conferma ci viene fornita dall'aspetto fisico di Asta, molto più simile a quello dell'arco del Regno di Heart rispetto che a quello dell'arco degli elfi, e dal fatto che il giovane anti-mago fosse stato da poco interdetto dal giudizio di Damnatio.