Le colonne sonore dei film targati Studio Ghibli arrivano su Spotify e altre piattaforme

Tra gli studi più famosi e apprezzati nell'industria di produzioni animate, figura in particolare lo Studio Ghibli, compagnia che da oltre 30 anni delizia il palato di milioni e milioni di spettatori con pellicole animate d'incredibile qualità che hanno saputo fare breccia anche nei cuori del pubblico italiano.

Il Mio vicino Totoro, La città incantata, Il castello errante di Howl, la storia della compagnia è un susseguirsi di successi accomunati da storie affascinanti, un lavoro d'animazione superbo e colonne sonore indimenticabili. Ebbene, proprio parlando di quest'ultime, sembra che i ragazzi dello Studio Ghibli abbiano voluto fare un gradito regalo a chiunque dovesse essere abbonato a uno tra i diversi servizi pensati per lo streaming musicale.

Su Spotify, Amazon Music, Youtube Music, Apple Music e Youtube Music sono stati infatti pubblicati la bellezza di 38 album, per un totale di ben 693 brani musicali. A quanto pare, 23 di questi riguardano le soundtrack di tutte le pellicole mai realizzate dalla compagnia - a eccezione de La Tomba delle Lucciole di cui lo studio non detiene i diritti -, seguiti poi da altri 14 contenenti tracce ispirate dai suoi film più famosi, il tutto affiancato infine da una raccolta di canzoni non strumentali sempre legate alle produzioni della compagnia.

Purtroppo, però, sembra che numerosissimi brani siano attualmente disponibili unicamente in Giappone, con i fan che sperano che presto il catalogo verrà rilasciato nella sua interezza anche nel resto del mondo. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi ultimi giorni è stata annunciata una mostra a tema Studio Ghibli specificatamente dedicata ad Hayao Miyazaki, notizia affiancata dalle varie immagini relative al parco a tema dello Studio Ghibli pubblicate in queste ultime settimane.