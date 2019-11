Una color di un fan di One-Punch Man fa risaltare la spettacolare tavola del capitolo 121

Yusuke Murata è uno dei disegnatori più abili del panorama manga attuale. Il famoso autore, dopo aver fatto venire alla luce le sue capacità col noto Eyeshield21, è all'opera su One-Punch Man, uno dei manga e anime più influenti e conosciuti degli ultimi 10 anni. Grazie alla sua bravura, l'autore dà spesso vita a tavole memorabili e dettagliate.

Dopo essersi adoperato anche su pagine animate per One-Punch Man 111, Murata è tornato a creare, capitolo dopo capitolo, pagine assurdamente belle. L'opera pubblicata ogni due settimane circa è tornata recentemente col capitolo 121 che ci ha fatto rivedere un noto personaggio: Garou.

Il mostro umano è stato protagonista della prima parte di One-Punch Man 121 dove ha sconfitto, dopo essersi risvegliato, l'eroe di classe S Puri Puri Prisoner. Grazie all'intervento di Superalloy Darkshine, altro eroe del rango più elevato, Garou si troverà di fronte un altro avversario formidabile. Proprio la tavola in cui i due si stanno per affrontare e sono uno davanti all'altro è diventata il soggetto dei desideri dei fan.

Come potete notare in calce, tanti utenti su Reddit e non si sono adoperati per colorarla a proprio modo, risaltando sia le caratteristiche dell'eroe che del mostro. E voi cosa ne pensate delle illustrazioni di One-Punch Man colorate in calce?