Quali sono i colpi di scena più grandi degli shonen? ONE PIECE al primo posto

Gli anime degli anni '90 e dei primi anni 2000 hanno influenzato completamente un'intera generazione di ragazze e ragazzi. Serie come One Piece, Dragon Ball e Naruto resteranno per sempre impresse nella mente dei loro spettatori, con quei colpi di scena che hanno saputo sorprendere alla grande.

Arriverà presto l'adattamento anime di Monsters, la oneshot di Eiichiro Oda, dall'autore di ONE PIECE, mentre l'arco di Wano sta per giungere al proprio termine.

Fra le numerose scelte di trama degli anime che hanno contribuito ad influenzare totalmente le successive opere, non è possibile non nominare Naruto. Itachi è stato costretto a massacrare il resto del clan Uchiha ma in realtà, il talentuoso shinobi ha fatto tutto il possibile per proteggere Sasuke e il Villaggio della Foglia, rivelandosi il contrario del personaggio cattivo che lo spettatore era stato indotto a credere.

Durante i momenti finali di Cowboy Bebop, Spike Spiegel giace a terra, sanguinante: invece di fornire una conclusione concreta alla narrazione, la serie lascia un finale aperto che resterà per sempre nelle menti dei fan della serie.

Gon Freecss, il protagonista di Hunter x Hunter, nel momento in cui ha sacrificato i suoi poteri per utilizzare brevemente il suo pieno potenziale per sconfiggere Neferpitou, ha stupito il pubblico a casa per la scelta quasi inaudita di perdere i propri poteri.

Più recentemente, Eren Jaeger in Attack on Titan ha cambiato totalmente il panorama culturale giapponese, diventando l'antagonista della sua stessa serie, trasformandolo da rivoluzionario ispiratore a cattivo genocida.

La citazione "It's Over 9000!" di Dragon Ball Z è una delle frasi più citate nella storia degli anime, ma nonostante sia un meme abusato, rappresenta un punto di svolta significativo per le opere shonen successive.

Certamente, il primo posto in questa classifica lo detiene ONE PIECE, vedendo per la prima volta il fallimento di un protagonista sul piccolo schermo. Poco prima del salto temporale di One Piece, il fratello di Rufy, Portuguese D. Ace, viene arrestato e condannato all'esecuzione, ma Cappello di Paglia non riesce a salvarlo ed è costretto a guardare Ace che muore tra le sue braccia, lasciandolo sconvolto.