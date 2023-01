Colpo ai manga simulpub: Kodansha rimuove il proprio catalogo da Crunchyroll e Azuki

Ci sono diversi servizi di simulpub di manga online. Il più famoso è certamente Manga Plus di Shueisha, il portale che propone le traduzioni in inglese e altre lingue di ONE PIECE, My Hero Academia e tanti altri titoli famosi. Kodansha invece, nel settore da molto più tempo, ha sempre dato i propri manga a portali esterni.

La collaborazione tra Kodansha e Crunchyroll infatti risale all'inizio degli anni 2010, ma la casa editrice si è poi estesa vendendo i diritti in simulpub dei propri manga anche a portali come Comixology e Azuki. Tuttavia, le cose stanno cambiando in fretta. Già diversi mesi fa, Kodansha aveva rimosso titoli da Azuki e sospeso altri, che però in parte erano tornati in pubblicazione in contemporanea con l'uscita giapponese.

Adesso sia Azuki che Crunchyroll comunicano che Kodansha ha imposto l'eliminazione dei manga in simulpub che venivano pubblicate su queste piattaforme. I manga eliminati da Crunchyroll sono i seguenti:

A Sign of Affection;

Cardcaptor Sakura: Clear Card;

Drifting Dragons;

EDENS ZERO ;

; Farewell, My Dear Cramer;

Fire Force;

In/Spectre;

Fratelli nello Spazio - Uchu Kyodai;

Fairy Tail ;

; Vita da Slime;

Ghost in the Shell: The Human Algorithm;

The World of Summoning;

To Your Eternity;

Toppu GP;

UQ HOLDER!;

Wave, Listen to Me!;

In elenco spiccano titoli di rilievo come le opere di Hiro Mashima, ma anche Fire Force e Fratelli nello Spazio. Invece Azuki avvisa che saranno questi i capitoli rimossi dalla sua piattaforma:

A Sign of Affection capitoli: 20ex-32

Cardcaptor Sakura: Clear Card capitoli: 50-69

Drifting Dragons capitoli: 57-78

EDENS ZERO capitoli: 132-222

Fratelli nello Spazio - Uchu Kyodai capitoli: 377-395

The Ghost in the Shell: The Human Algorithm capitoli: 20-54

The World of Summoning capitoli: 1-11

To Your Eternity capitoli: 147-165.2

Toppu GP capitoli: 29-79

Wave, Listen to Me! capitoli: 65-86

Rimarranno invece a disposizione le altre serie non in elenco. Si fanno quindi sempre più insistenti le voci che vorrebbero Kodansha mettere su il proprio Manga Plus. Intanto anche Square Enix ha ampliato Manga Up! rendendo l'app globale, ma non senza problemi. La direzione delle case editrici sembra comunque guardare molto al mercato internazionale e rafforzare la propria presenza in quel settore.