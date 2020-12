Colpo di scena su Chainsaw Man: leak a sorpresa sul manga e novità sull'anime

La storia del manga di Tatsuki Fujimoto si avvicinava al finale, con tanti nodi venuti al pettine. Abbiamo accennato alle nostre previsioni su Chainsaw Man 97, capitolo pensato per essere l'ultimo sulla rivista su cui è pubblicato al momento, Weekly Shonen Jump.

E sarà proprio così: Chainsaw Man si conclude su Weekly Shonen Jump come confermano i primi leak. Solo che è stato anche confermato che questa sarà la conclusione della prima parte della storia e non del manga in sé. Fujimoto ha quindi lanciato un altro colpo di scena in pasto ai lettori, ma il manga di Chainsaw Man continuerà nel 2021 sulla rivista digitale Shonen Jump+. Salvo la cadenza di pubblicazione, poco cambierà per i lettori nostrani che potranno continuare a leggere le avventure di Denji su MangaPlus.

Secondo la dicitura finale, si conclude l'arco narrativo del Kouan Hen - Il lavoro alla commissione di pubblica sicurezza. Il mondo di Chainsaw Man sarà quindi ampliato parecchio rispetto a quello che abbiamo visto in questa prima fase.

Ma i leak di Weekly Shonen Jump confermano che c'è anche altro in lavorazione. Infatti i rumor sull'anime di Chainsaw Man vengono confermati con tanto di studio: se ne occuperà Studio MAPPA che stiamo vedendo al lavoro attualmente sia con L'Attacco dei Giganti 4, iniziato da pochissimi giorni, che con Jujutsu Kaisen. Per ora non ci sono altre informazioni su data di uscita dell'anime di Chainsaw Man né sullo staff che se ne occuperà.