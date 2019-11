Com'è cambiato Goku di Dragon Ball Super nel corso del tempo?

Dragon Ball Super, in brevissimo tempo, è riuscito ad alimentare nuovamente un franchise potente e ben radicato nella cultura di massa. Tuttavia, il sequel ha portato con sé una ventata di cambiamento, anche nei riguardi di Goku, l'iconico protagonista che ha reso celebre il capolavoro di Akira Toriyama in tutto il mondo.

Mentre il manga è alle prese con l'allenamento di Goku per imparare l'Ultra Istinto, i fan continuano a chiedersi quanto sia cambiato il saiyan negli ultimi anni. Tra diverse trasformazioni, che hanno radicalmente mutato l'immaginario di power up fino ad ora conosciuti del franchise, anche il celebre protagonista non ha potuto che fare i conti con quest'ondata di rinnovamento.

Un appassionato dell'opera, infatti, ne ha approfittato tramite un'illustrazione a comparare due tavole di una scena simbolica, l'arrivo di Goku sul campo di battaglia dopo essersi ripreso nella Vasca di Rianimazione. Il confronto, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, propone la grande differenza che ha colto il saiyan nel corso della serializzazione di Dragon Ball Super. In quest'ultimo progetto, infatti, il nostro eroe appare decisamente più ingenuo e di gran lunga meno maturo rispetto alla scena originale. La comparazione tra le due tavole ha trovato un riscontro positivo tra i fan, consapevoli dell'innegabile cambiamento di Goku nell'ultima fatica di TOEI Animation.

E voi, invece, cosa ne pensate del confronto in questione, vi trovate d'accordo? Diteci la vostra nello spazio ai commenti qua sotto, ma non prima di aver letto le speculazioni sull'anime che sarà annunciato a Jump Festa.