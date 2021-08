Com'è cambiato il lavoro in Giappone negli anni? Un video nostalgico in pixel art

Il Giappone è il paese della tradizione e della cultura ma anche dell'elettronica e degli anime. In occidente vediamo spesso il paese del Sol Levante tramite i filtri degli anime, che ci hanno illustrato spesso il funzionamento della vita scolastica o di quella lavorativa nipponica.

Noi tuttavia abbiamo una fotografia del momento, del Giappone moderno o quantomeno delle sue metropoli nel nuovo millennio. Ma com'era il Giappone cento anni fa lavorativamente parlando? Lo studio per la ricerca del personale Smart HR ha deciso di commissionare un video in pixel art dal sapore nostalgico ed evocativo che racconta come si è trasformato il Giappone nel corso dell'ultimo secolo, partendo quindi dagli anni venti del '900 e raccontando, decennio per decennio, le innovazioni e obiettivi raggiunti dalla popolazione.

Il video in alto parte con la nascita del "salaryman", l'impiegato d'azienda giapponese che abbiamo sentito nominare spesso in manga e anime. Passando da decade in decade, assistiamo agli scenari del periodo della seconda guerra mondiale, del post periodo bellico, all'ottenimento dei diritti della donna arrivando poi a quei periodi in cui l'innovazione tecnologica trasformava in continuazione lo scenario. Infine, si arriva al giorno d'oggi con le nuove meccaniche lavorative, magari stando a casa con il proprio partner e occupandosi dei figli durante l'orario di lavoro.

