Com'è fatta Onigashima? La spiegazione in ONE PIECE 993

Finora abbiamo sempre visto Onigashima principalmente come un teschio gigante di chissà quale creatura dalle dimensioni titaniche. Solo con l'atto tre di Wanokuni abbiamo potuto addentrarci nei meandri di questa isoletta insieme a Rufy e compagni. I protagonisti di ONE PIECE però devono orientarsi in questi meandri quasi sconfinati.

Partiamo dalla struttura esterna: come detto sopra, Onigashima è circondata da un teschio gigante che fa da cupola. L'interno di questo teschio è abbastanza grande da farci stare giganti come Oars e anche parte di Kaido in forma di drago. Ovviamente c'è anche un'intera città con vari distretti e con tanto di piazza centrale e torrione. Come rivelato in ONE PIECE 993, questa torre è alta ben cinque piani più due interrati, ognuno di essi suddiviso in due livelli. E questi piani sembrano davvero tanto alti.

Per arrivare alla cupola dove dovrà affrontare Kaido, Rufy dovrà salire altri cinque piani in compagnia di Sanji e Jinbe, almeno per il momento. Indubbiamente più in alto saliranno e più gli avversari saranno forti e pertanto è possibile che Rufy arriverà da solo in cima mentre Sanji e Jinbe si fermeranno ad affrontare personaggi del calibro di King e Queen.

Dopo il quinto piano c'è un'ulteriore scala che porta alla cima della cupola che funge quindi da sesto piano e dove si stanno affrontando Kaido e i Foderi Rossi. Ci vorrà ancora del tempo quindi prima che Rufy arrivi in cima per eliminare il nemico più forte della saga.