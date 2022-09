Com'è finito Dragon Ball? Ricordiamo il finale della storica serie

1984, inizia la seconda lunga serializzazione di Akira Toriyama. Dopo il successo con Dr. Slump, che già lo aveva elevato a mangaka di grandissima popolarità, parte il progetto Dragon Ball, con una virata completa passando dal comico all'azione e alle arti marziali. Un manga che ha fatto la storia e che si concluse 11 anni più tardi, nel 1995.

A tanti anni di distanza, Toriyama è ancora coinvolto in Dragon Ball, ma non pienamente, dato che lo sviluppo di Dragon Ball Super è lasciato per la maggior parte nelle mani di Toyotaro. L'autore dovrà, in qualche modo, arrivare a quell'ultimo torneo Tenkaichi che concluse la storia di Goku. E a questo proposito, ricordate com'è finito Dragon Ball?

Conclusa l'estenuante lotta con Majin Bu, passano diversi anni e gli ultimi capitoli raccontano di un ultimo torneo Tenkaichi. Goten e Trunks sono cresciuti, così come Pan che ha ormai quattro anni e viene allenata dal nonno. Goku è intenzionato a partecipare per la presenza di un guerriero molto forte, lo stesso che poi incontra sul campo: Ub. Il giovane non sa usare ancora il suo potere e per questo Goku lo provoca, tirandone fuori un po'.

In ogni caso, decide di prendere con sé il ragazzino e di allenarlo, diventando così un maestro effettivo. Così finisce Dragon Ball, ma non è detto che Super si fermerà a questo punto.