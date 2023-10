Com'è fatto Im in ONE PIECE? Un fan domanda, Oda risponde nelle SBS del volume 107

Nel corso degli ormai oltre 1000 capitoli di ONE PIECE Eiichiro Oda ha mostrato la sua simpatica creatività inserendo spesso personaggi dal design bizzarro e divertente, tra cui spicca sicuramente Vegapunk svelato durante la saga Egghead. Tale fantasia ha portato un fan a immaginare l’aspetto del misterioso Im e chiedere l’opinione del sensei.

Finora di Im, la misteriosa figura che ha l’autorità sufficiente per sedere sul trono vuoto di Marijoa, e guidare in segreto i Cinque Astri di Saggezza, sappiamo ben poco, se non che può usare la micidiale arma Mother Flame e trasformarsi in una creatura dai denti affilati e capace di mangiare letteralmente delle fiamme. Inoltre, Oda lo ha sempre mostrato come un'ombra nera, in cui solo gli occhi sono evidenziati, caratterizzata però da quello che sembra essere un lungo cappuccio o cappello che termina con una tripla punta.

Sebbene questa sia ormai un’ipotesi diffusa nella community, un lettore ha avanzato un’altra teoria, creando un personaggio dal design stravagante. Come potete infatti vedere nel post riportato in calce, il fan ha chiesto al maestro Oda se Im abbia in realtà delle labbra estremamente appuntite, così tanto da arrivare fin sopra alla testa, come mostra anche il piccolo disegno riportato accanto alla sezione Q&A. Il sensei ha semplicemente risposto con: “Ok, lascerò questo messaggio come ‘visto’”.

E voi che idea vi siete fatti sul design di Im? Aspettiamo le vostre ipotesi nella sezione riservata ai commenti. Intanto, ricordiamo che Oda ha rivelato anche qual è il nome del frutto del diavolo di Bonney nelle SBS del volume 107, e vi lasciamo alle teorie sui poteri degli altri Astri di Saggezza.