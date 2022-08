Com'è stato lavorare su ONE PIECE: RED e STAMPEDE? Parla il produttore

Annunciato lo scorso anno in occasione dell'episodio 1000 dell'anime di ONE PIECE, nei cinema giapponesi è infine arrivato ONE PIECE: RED, un film che prometteva di riportare Shanks il Rosso sugli schermi. L'effetto dell'imperatore si è sentito ai botteghini visto il risultato di ONE PIECE: RED, che ha superato il suo predecessore.

ONE PIECE: STAMPEDE infatti vendette molti meno biglietti nei primi giorni di proiezione. E proprio di questo film si torna a parlare insieme a ONE PIECE: RED. Il produttore Shimizu Shinji si è occupato nel tempo di diversi progetti di Toei Animation, tra cui i film ONE PIECE: GOLD e gli ultimi due proiettati nelle sale nipponiche. Secondo Shimizu, ONE PIECE: STAMPEDE è stato il progetto più difficile della sua carriera: "La programmazione era molto stretta ma grazie al cielo il film è andato bene".

La sfida è stata quindi superata, ma non è STAMPEDE il film di ONE PIECE più apprezzato dal produttore. Infatti, Shinji risponde subito: "Questa è una domanda facile. Ovviamente è RED. Dopo questo, ho sicuramente apprezzato Trappola Mortale". Ricordiamo che ONE PIECE: Trappola Mortale è stato il quarto film del franchise e fu pubblicato nel 2003, dove la ciurma era molto più ristretta rispetto a oggi.

ONE PIECE: RED continua la sua corsa nelle sale giapponesi e ora anche in quelle di alcuni paesi del resto del mondo, mentre continuano anche gli episodi speciali su RED con Uta.