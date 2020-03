Combatants Will Be Dispatched! La light novel dall'autore di Konosuba diventerà un anime

Durante un livestream trasmesso poche ore fa, la casa editrice giapponese Kadokawa ha rivelato che Combatants Will Be Dispatched!, l'esilarante serie di light novel dall'autore di Konosuba, riceverà presto un adattamento anime.

Natsume Akatsuki completò il primo Volume nel 2017, stesso anno in cui venne distribuita la seconda stagione dell'anime di Konosuba. La serie venne accolta in maniera estremamente positiva e ad oggi conta cinque Volumi disponibili ed un adattamento manga, serializzato a partire da marzo 2018 sulle pagine di Monthly Comic Alive.

Kadokawa descrive così la sinossi dell'opera: "Essere nelle prime linee di un'organizzazione di villain non è un compito facile, e lo sa bene numero 6, un combattente della società segreta Kisaragi. Spedito su un pianeta alieno insieme alla prosperosa partner robotica "Alice", il ragazzo dovrà preparare un piano d'attacco per l'invasione. Ma come si pianifica l'attacco ad un mondo.. fantasy?!".

Akatsuki ha recentemente sfondato in occidente con Konosuba: Legend of Crimson, il primo film tratto dalla sua opera magna. Attualmente non sono state condivise informazioni su staff e cast al lavoro sull'adattamento, ma vista la fama dell'autore ci aspettiamo nomi di relativa importanza.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche altra novità invece dovreste dare un'occhiata a Warlords of Sigrdrifa, il nuovo anime dall'autore di Re: Zero.