Combatants Will Be Dispatched, primo trailer per il nuovo anime dall'autore di Konosuba

Natsume Akatsuki e J.C. Staff tornano a collaborare dopo l'incredibile successo di Konosuba: Legend of Crimson, il film tratto dall'opera magna dello scrittore conclusasi lo scorso maggio. Combatants Will Be Dispatched, questo il nome del nuovo anime annunciato nel marzo del 2020, si è mostrato pochi minuti fa in un nuovo trailer e debutterà ad aprile 2021.

Combatants Will Be Dispatched è il titolo della seconda serie di light novel di Natsume Akatsuki, a cui l'autore ha iniziato a lavorare nel 2017. Dopo tre anni sono stati pubblicati 6 Volumi e altrettanti tankobon dell'adattamento manga, per il momento ancora inediti in Italia. L'anime dovrebbe adattare i primi 2/3 Volumi della serie originale.

Kadokawa descrive così la sinossi dell'opera: "Essere nelle prime linee di un'organizzazione di villain non è un compito facile, e lo sa bene Numero 6, un combattente della società segreta Kisaragi. Spedito su un pianeta alieno insieme alla prosperosa partner robotica "Alice", il ragazzo dovrà preparare un piano d'attacco per l'invasione. Ma come si pianifica l'attacco ad un mondo.. fantasy?!". In calce potete dare un'occhiata alla key visual con entrambi i protagonisti.

Hiroaki Akagi (Takagi-san Stagioni 1 e 2) dirige l'anime presso J.C. Staff, mentre Yukie Sugawara (Sword Art Online, Overlord) si occupa della sceneggiatura. Sota Suwa ha disegnato i personaggi basandosi sulle illustrazioni di Akatsuki, mentre Masato Koda (Konosuba) ha realizzato le musiche.

Noi intanto vi ricordiamo che nel corso dello stesso mese verrà trasmessa anche la prima stagione di Tokyo Revengers.