'Combattere, combattere': il messaggio del regista per la fine di Attack on Titan

Yūichiro Hayashi, regista dell'adattamento animato di Attack on Titan, ha voluto condividere con gli spettatori le sue emozioni per la conclusione di questo ultimo atto della Stagione Finale della serie.

In un messaggio pubblicato sui social media, Hayashi ha scritto: "L'anime di Attack on Titan si sta finalmente dirigendo verso la conclusione. Negli ultimi quattro anni, ho affrontato questo lavoro ogni singolo giorno dicendo: “Combatti, Combatti". Abbiamo messo anima e corpo in questo progetto, e credo che l'ultima parte della Stagione Finale raccolga tutta la nostra passione. Un nuovo script di Isajama-Sensei, le performance piene di anima degli attori, i brani musicali assolutamente perfetti. Per favore, vivetevi tutto questo!"

Attack on Titan è un manga scritto e disegnato da Hajime Isayama, pubblicato in Giappone a partire dal 2009. L'anime è stato prodotto da Wit Studio e MAPPA, e ha debuttato nel 2013. La storia segue le vicende di Eren Yeager, un ragazzo che vive in un mondo in cui l'umanità è costretta a vivere all'interno di città fortificate per proteggersi dai giganti, creature titaniche e cannibali.

L'ultimo atto dell'anime di Attack on Titan uscirà il 4 novembre 2023. L’episodio dalla lunga durata è incentrato sulla battaglia finale tra Eren Yeager e i suoi ex alleati, i quali cercheranno di fermarlo e sventare i suoi piani di distruzione dell’umanità.

Nel suo messaggio, Hayashi ha espresso la sua gratitudine ai fan per il loro supporto. Ha anche invitato gli spettatori a godersi l'ultimo atto dell'anime, che sarà un viaggio pieno di emozioni.