Nell'ultimo combattimento di Dragon Ball Super Vegeta straccia il suo avversario

I nuovi volumi del manga scritto e disegnato da Toyotaro stanno cambiando del tutto l'universo della serie: dopo aver letto dei senzu di Dragon Ball Super ormai obsoleti, il nuovo scontro in cui era presente il principe dei Saiyan Vegeta ha sconvolto tutti i fan del personaggio eterno rivale di Goku.

I due sono infatti impegnati in un pesante addestramento che gli permetterà di superare ancora una volta i loro limiti. Vegeta in particolare sta imparando a padroneggiare la tecnica del "Controllo dello Spirito", con cui sarà in grado di cambiare le dimensioni del suo corpo, creare dei cloni di sé stesso e curarsi istantaneamente da ogni ferita. Sono capacità dal potenziale enorme e saranno sfruttate a dovere dal marito di Bulma nella sua lotta contro Yuzun, un servitore di Molo che è riuscito a rintracciarlo.

Nella breve sfida tra i due, è lo stesso Vegeta a stupirsi di quanto sia cresciuta la sua forza, in quanto un semplice schiocco di dita ha la potenza di una Kamehameha. Come si poteva immaginare la lotta tra i due personaggi è stata molto breve.

L'arco narrativo di Molo è ormai giunto alle sue fasi finali, anche se nell'ultimo capitolo pubblicato abbiamo scoperto che il protagonista di Dragon Ball Super è in grossi guai.