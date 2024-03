Come Akira Toriyama ha plasmato lo shonen trasformandolo in ciò che è oggi

Nel panorama sconfinato dei manga, solo poche storie brillano di luce propria, lasciando un segno indelebile nel cuore degli appassionati. Tra queste, spicca il capolavoro di Akira Toriyama: Dragon Ball. Un'opera che ha ridefinito lo Shonen, elevandolo a nuove vette e influenzando generazioni di artisti e narratori.

Nato dalla passione di Toriyama per le arti marziali e i film di Kung Fu, Dragon Ball ha debuttato nel 1984, conquistando il pubblico con la sua carica di avventura, azione e umorismo. Ben presto, la serie si è evoluta in un'epopea di combattimenti epici, diventando un fenomeno globale con oltre 159 milioni di copie vendute solo in Giappone.

Definito il "manga Shonen più influente di tutti i tempi", Dragon Ball ha contribuito a far esplodere la popolarità di questa tipologia di opere negli anni '80 e '90. La sua eredità si manifesta in una serie di aspetti che sono stati ampiamente replicati in altri anime e media occidentali:

Dragon Ball non è stata la prima serie a focalizzarsi sull'azione , ma ha rivoluzionato il modo di rappresentarla. I combattimenti sono diventati il motore centrale della storia, assumendo un'intensità e una drammaticità mai viste prima, con una posta in gioco sempre più alta.

, ma ha rivoluzionato il modo di rappresentarla. I combattimenti sono diventati il motore centrale della storia, assumendo un'intensità e una drammaticità mai viste prima, con una posta in gioco sempre più alta. Le leggendarie trasformazioni di Dragon Ball, come la prima di Goku in Super Saiyan , hanno avuto un impatto dirompente. Prima dell'opera di Toriyama, le trasformazioni già esistevano, ma mai avevano avuto un ruolo così centrale ed erano diventate così iconiche. Un'eredità che si ritrova in molte serie moderne.

, hanno avuto un impatto dirompente. Prima dell'opera di Toriyama, le trasformazioni già esistevano, ma mai avevano avuto un ruolo così centrale ed erano diventate così iconiche. Un'eredità che si ritrova in molte serie moderne. Dragon Ball esplora temi universali come il duro lavoro, la famiglia, l'amore e il perdono, con una narrazione potente e capace di emozionare persone di tutte le età e culture. Gli Z-Fighters sono diventati un simbolo di speranza e perseveranza per milioni di fan in tutto il mondo. Qui potete trovare i 5 insegnamenti che Toriyama ci ha lasciato con Dragon Ball.

E per voi? Cosa ha rappresentato Dragon Ball?

Su Dragon Ball Super (Vol. 20) è uno dei più venduti di oggi.