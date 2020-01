Come stanno andando gli incassi di My Hero Academia: Heroes Rising in Giappone?

Il secondo film tratto dal manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia: Heroes Rising ha debuttato alcune settimane fa in Giappone, durante il periodo natalizio. Ad oggi il film ha raggiunto 1,1 miliardi di yen.

Tale incasso porterebbe il film nei primi tre posti al botteghino. Non è un brutto risultato, anzi, se si pensa che in questo periodo deve vedersela con il terzo film della nuova saga di Star Wars: L'ascesa di Skywalker ed il secondo episodio di Frozen, due veri colossi per quanto riguarda il cinema di intrattenimento. I risultati di My Hero Academia: Heroes Rising sono buoni, ma non arrivano a quelli del primo film della serie, ossia My Hero Accademia: Two Heroes che all'epoca della sua uscita fece meglio. Ma il film, al di là degli incassi, è piaciuto ai fan? Sembrerebbe di si, stando alle prime impressioni raccolte dai fan di My Hero Academia che si sono espressi favorevolmente sulla qualità della pellicola.

Non ci resta che aspettare di saggiare con mano quando il film arriverà anche da noi in Italia (e in che formato). Per il momento, Funimation ha confermato che il film uscirà in Canada e negli Usa nel corso dell'anno anche se non c'è una data precisa. In attesa di sviluppi, godiamoci questa visual ufficiale dell'eroe Hawks.