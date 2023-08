Come sarebbe andata per i protagonisti di ONE PIECE se non avessero incontrato Rufy?

Rufy ha iniziato il suo viaggio partendo dal villaggio Foosha, un piccolo avamposto nell'East Blue. La sua simpatia, la caparbietà, la bontà e la determinazione lo hanno reso uno dei personaggi più amati del mondo di ONE PIECE. È riuscito a ispirare e toccare sconosciuti, ma soprattutto i membri della sua ciurma, che ha salvato.

Sarebbe stato molto diverso il destino dei mugiwara se non avessero incontrato Rufy. Il pirata col cappello di paglia è stato un portatore di speranza per loro, e ha cambiato il loro destino in ONE PIECE. Ma come sarebbe andata per Zoro e per gli altri se non fossero entrati nella ciurma dei pirati di cappello di paglia?

Roronoa Zoro stava per essere giustiziato , e nulla fa pensare che sarebbe andata diversamente. Zoro sarebbe quindi morto;

Nami sarebbe stata ancora alla mercé di Arlong, che difficilmente avrebbe rispettato i patti e avrebbe tenuto in catene la navigatrice ancora per tanto tempo;

Usopp avrebbe dovuto occuparsi di Kuro e dell'invasione dei suoi pirati, ma sarebbe morto nel tentativo di difendere Kaya;

Sanji invece avrebbe incontrato Don Krieg, con due possibili esiti. Il primo vede Don Krieg morire per mano di Mihawk, e quindi Sanji sarebbe rimasto al Baratie come cuoco; il secondo invece vede Sanji morire nello scontro con Don Krieg ;

; Chopper sarebbe rimasto nel regno di Drum a odiare i pirati e a maledire Wapol, che avrebbe continuato il suo regno con pochi tumulti;

Nico Robin sarebbe morta per mano di Crocodile nella tomba di Alubarna;

Franky sarebbe stato scoperto dal CP9 e quindi i progetti di Pluton sarebbero con grande probabilità finiti nelle mani del Governo Mondiale;

Brook avrebbe vagato nel Triangolo Florian fino alla morte di Gecko Moria qualche decennio dopo, avrebbe viaggiato fino ai promontori gemelli per poi scoprire che, dopo tutto quel tempo, Lovoon era ormai vecchia e stanca oppure morta;

Infine Jinbe sarebbe rimasto nel livello 6 di Impel Down, costretto a scontrarsi con gli altri prigionieri dopo l'arrivo di Barbanera e della sua promessa. Visto l'onore dell'uomo pesce, si sarebbe rifiutato e sarebbe morto nel tentativo di resistere contro la ciurma del futuro imperatore.

In sostanza, si tratta di finali di certo non piacevoli: Rufy ha salvato tutti loro da destini grami e mortali, nella maggior parte delle volte, oppure destini insipidi. Secondo voi, qual è il più triste tra questi?